

Саакашвили: Назначение Кобахидзе - очередной акт насмешки со стороны олигарха над грузинским народом

30.01.2024 13:26





Назначение Кобахидзе является очередным актом насмешки со стороны олигарха над грузинским народом, -заявление об этом в соцсети распространяет третий президент Грузии Михаил Саакашвили.



По словам Саакашвили, «карусель стульев вокруг стола вообще ничего не меняет для рядового грузина».



«Назначение Кобахидзе является очередным актом насмешки со стороны олигарха над грузинским народом. Карусель стульев вокруг стола вообще ничего не меняет для рядового грузина:



матери продолжат неравную борьбу за кусок хлеба для своих детей;



студенты по-прежнему не смогут трудоустроиться по профессии;



единственным радующим сердце фактом для бабушек и дедушек останутся международные звонки от детей и внуков, переселившихся за границу.



Единственной целью этой «банды» является дальнейшее обогащение Бидзины и укрепление власти. Их вообще не волнует судьба людей», -пишет Саакашвили.





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