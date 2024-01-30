

Дундуа: Важно, что Грузия из года в год является лидером в регионе в плане свободы от коррупции

30.01.2024 13:27





«Важно, что из года в год Грузия является лидером в регионе и занимает передовую позицию в плане свободы от коррупции», — заявил заместитель министра финансов Михаил Дундуа.



Как отметил Дундуа, Грузия вошла в число 50 лучших стран по индексу восприятия коррупции.



«По свободе от коррупции Грузия заняла первое место в регионе Восточной Европы и Центральной Азии. Это лидер на Черноморском побережье и на Кавказе. Она опережает членов ЕС и НАТО, всего 10 стран и все страны-кандидаты. Важно, что из года в год Грузия является лидером в регионе и занимает передовую позицию в плане свободы от коррупции», — сказал Михаил Дундуа.



В новом отчете Индекса восприятия коррупции, опубликованном Transparency International, Грузия занимает 49-е место, остается лидером региона и опережает все страны-кандидаты на членство в ЕС.





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