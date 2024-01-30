

Сарджвеладзе: Партия «Лело» не решилась прийти на рабочую встречу в парламенте, они выбрали деструктивный путь

30.01.2024 13:27





«»Лело» не решилась прийти на рабочую встречу в парламенте, они выбрали деструктивный путь», — заявил Первому каналу Грузии председатель парламентского комитета по защите прав человека Михаил Сарджвеладзе.



По словам Сарджвеладзе, для них гораздо важнее партийные, а не государственные интересы.



«Какими бы ни были их заявления, главное – содержание. Вчера была встреча, на которую они должны были прийти и высказать свое мнение, как они видят процесс осуществления реформ. Как можно заранее сказать, что что-то фейк, а что-то нет? Это реальный процесс и они не посмели прийти на встречу. Они выбрали деструктивный путь. Они пытаются поднять свою деструктивность на более высокий уровень. Это не политическая сила, основной целью которой являются государственные интересы. Партийные интересы для них гораздо важнее. Они продемонстрировали радикальную и деструктивную позицию. Когда вы не участвуете в политическом процессе, это означает, что ваша попытка является радикализмом», — заявил Михаил Сарджвеладзе.





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