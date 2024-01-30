

Сарджвеладзе: Доверьтесь глобальным экспертам, а не представляющей TI Гигаури

30.01.2024 13:28





Депутат «Грузинской мечты» Михаил Сарджвеладзе прокомментировал информацию, опубликованную «Transparency International» относительно «Индекса восприятия коррупции» в Грузии.



Представитель партии власти отметил, что с одной стороны, глобальный эксперт говорит об успехе Грузии, а представители НПО — такие, как Эка Гигаури, глава TI, — что ситуация в вопросе коррупции в стране «драматичная», становится понятно, кому должен поверить избиратель.



Сарджвеладзе считает подобные утверждения «инсинуациями», «спекулятивными интерпретациями» и «попытками представить искаженную реальность».



«Объективные исследования показывают, что Грузия добилась успеха. Недавно опубликованные данные показывают, что Грузия имеет лучшие показатели в области борьбы с коррупцией чем все государства-кандидаты, почему это остается незамеченным?!



Это странное и неправильное отношение — когда беспристрастный арбитр, глобальный эксперт по оценке, заявляет, что Грузия добилась успеха, а Гигаури и сопутствующие ей заявляют, что ситуация драматична.



Кому избиратели должны доверять — понятно. Должны доверять глобальным оценкам. Нет ни одного авторитетного исследования по коррупции, согласно которому у Грузии не было бы успешных позиций», — заключил Сарджвеладзе.



Отметим, неправительственная организация TI (Transparency International) сообщает, что Грузия в 2023 году ухудшила показатель «Индекса восприятия коррупции» (CPI, Corruption Perceptions Index) — она набрала 53 балла, что на три пункта ниже, чем в 2022 года.





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