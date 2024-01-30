

В 2023 году наибольшее количество иностранных визитеров в Грузию было зафиксировано из России

30.01.2024 13:29





В 2023 году наибольшее количество визитеров – 1,2 миллиона было зафиксировано из Российской Федерации, что составляет 23,2 процента от общего числа визитеров. Информацию об этом распространяет Национальная служба статистики Грузии.



Согласно распространенной информации, на втором месте Турция с долей 21,4%, а на третьем месте Армения с долей 13,5%.



«В 2023 году зафиксирован въезд на территорию Грузии 7,1 миллиона международных путешественников-нерезидентов, что на 30,3 процента больше аналогичного показателя предыдущего года. Наибольшая доля въездов - 45,5 процента - осуществлена путешественниками в возрасте 31-50 лет.



Из указанного количества число визитов, осуществленных международными визитерами, составило 6,2 миллиона, что на 31,2 процента больше аналогичного показателя 2022 года.



В 2023 году число иностранных визитеров достигло 5,1 миллиона, что на 30,9 процента больше аналогичного показателя предыдущего года.



За отчетный период международными визитерами совершено 4,7 миллиона визитов туристического типа, что на 27,8 процента больше аналогичного показателя предыдущего года.



75,2 процента международных визитеров были только туристами, доля только экскурсантов составила 20,8 процента, а 3,9 процента визитеров были как туристами, так и экскурсантами.



В 2023 году наибольшее количество визитеров – 1,2 миллиона – было зафиксировано из Российской Федерации, что составило 23,2 процента от общего числа визитеров. На втором месте Турция с долей 21,4%, а на третьем - Армения с долей 13,5%. Соответственно, наибольшее количество визитов совершили граждане Российской Федерации (1,42 миллиона), Турции (1,40 миллиона) и Армении (962,5 тысячи).



В 2023 году наибольшее количество визитов (52,3 процента) было осуществлено с целью отдыха, развлечений и рекреации.



Большинство визитов осуществлено в Тбилиси и Аджарскую АР, соответственно, 3,0 миллиона и 2,7 миллиона визитов.



Расходы во время визитов в 2023 году, составили 12,9 миллиарда лари, что на 20,5 процента больше аналогичного показателя предыдущего года. Средний расход на визит по сравнению с 2022 годом снизился на 8,1 процента и составил 2097,4 лари», - говорится в информации.





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