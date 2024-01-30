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Самадашвили: «Мечта» - обанкротившаяся сила
30.01.2024 14:10
Сколько бы раз ни менялось правительство, его глава или какой-либо министр с сегодняшнего дня до выборов, «Грузинская мечта» на следующих парламентских выборах обречена на поражение, - заявила в беседе с журналистами депутат «Лело» Саломе Самадашвили.
По ее словам, «Грузинская мечта» уже политически обанкротилась, поддержка ее на историческом минимуме.
««Грузинская мечта» является политически обанкротившейся силой, у которой поддержка опустилась до исторического минимума, и именно поэтому Бидзина Иванишвили вернулся непосредственно сам в политику по просьбе России. Они увидели, что рейтингу «Грузинской мечты» и это не помогло и он не только не вырос, а сокращается с каждым днем, и предвестие именно этого то, что правящая партия беспрецедентно, фактически, вынуждена с промежутком в несколько недель проводить очередной съезд и перестанвку команды по-новому.
Грузинский народ очень хорошо знает, что ему нужна власть, которая служит его интересам, а не та команда, которая, с одной стороны, служит финансовым интересам Бидзины Иванишвили, а с другой – выполняет поручения России. Поэтому сколько бы раз ни менялось правительство, его глава или какой-либо министр между сегодняшним днем и выборами, «Грузинская мечта» на следующих парламентских выборах обречена на поражение», - заявила Саломе Самадашвили.
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