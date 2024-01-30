

Позиция Грузии в Индексе восприятия коррупции ухудшилась

30.01.2024 14:35





В Индексе восприятия коррупции (CPI) за 2023 год, опубликованном Transparency International, рейтинг Грузии снизился на 3 пункта составив 53 баллов.



Грузия оказалась на 49-м месте среди 180 стран, тогда как годом ранее она занимала 41-ю позицию.



Такого низкого показателя страна не имела с 2015 года. Тем не менее, Грузия по-прежнему находится на лидирующих позициях в регионе.



Согласно анализу баллов, полученных Грузией в индексе CPI, в стране растет коррупция на высшем уровне и углубляется процесс захвата государственных учреждений:



«Коррупция остается проблемой в Грузии, что указывает на более глубокие системные проблемы – концентрацию власти и явное влияние элит на государственные институты и процессы принятия решений. В течение нескольких лет Грузия переживает откат к демократии, когда захват государства и коррупция на высшем уровне превратили правительство в клептократию.



Недавнее «возвращение» основателя правящей партии Бидзины Иванишвили в активную политику еще раз свидетельствует о том, что именно он сыграл главную роль в захвате институтов страны. В Грузии, которую когда-то называли чемпионом по борьбе с коррупцией, проблема коррупции разрослась настолько, что теперь она является одним из главных барьеров на пути к интеграции в Евросоюз.



Хотя новое агентство по борьбе с коррупцией было создано по просьбе Европейского Союза, его независимость была поставлена под сомнение, и ему не были предоставлены следственные полномочия для борьбы с безнаказанностью на высоком уровне. Без существенных реформ Грузия, как ожидается, еще глубже погрузится в клептократическое правление», — говорится в анализе.



«Индекс восприятия коррупции» — наиболее широко используемый глобальный рейтинг коррупции в мире. Он измеряет уровень коррупции в государственном секторе каждой страны на основе опросов авторитетных международных организаций, каждая из которых содержит оценку уровня коррупции в государственном секторе каждой страны.



Оценка Грузии в индексе 2023 года основана на следующих исследованиях: Индекс трансформации Фонда Бертельсманна, Индекс верховенства закона World Law Project, Рейтинг рисков Global Insight, Исследование стран с переходной экономикой Freedom House, проект V-Dem, Исследование мнений бизнес-лидеров Всемирного экономического форума.



Индекс восприятия коррупции традиционно проводится в 180 странах. Страны оцениваются по 100-балльной системе, где 100 – положительный результат, а 0 – отрицательный результат.





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