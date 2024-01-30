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Прокуратура предъявила учителю обвинение в преследовании коллеги
30.01.2024 14:48
По данным прокуратуры, учителю одной из сельских государственных школ Терджолского муниципалитета предъявлено обвинение в преследовании.
Прокуратура предъявила мужчине обвинение по части первой статьи 151 УК Грузии (преследование, причинившее жертве душевные страдания и страх перед насилием).
Расследование, проведенное МВД, установило, что в период с 2021 по 2023 год в одном из сел Терджолского муниципалитета учитель школы систематически устанавливал непрофессиональное и нежелательное общение со своим коллегой.
В частности, в прокуратуре утверждают, что обвиняемый настойчиво предлагал потерпевшей заняться сексом и продолжал попытки сблизиться с ней, несмотря на ее категорический отказ. В итоге, потерпевшая была вынуждена существенно изменить свой привычный образ жизни и принять решение уйти в длительный неоплачиваемый отпуск.
Прокуратура обращается в суд в качестве меры пресечения — применить лишение свободы и отстранить обвиняемого от должности в установленный законом срок. Кроме того, прокуратура обратилась в Минобразования с просьбой изучить дело и принять соответствующие правовые меры.
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