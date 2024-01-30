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Папуашвили: Ираклий Кобахидзе на посту премьер-министра станет шагом вперед для грузинской демократии
30.01.2024 14:57
«Ираклий Кобахидзе на посту премьер-министра станет шагом вперед для грузинской демократии, премьер-министр впервые будет выбран из недр парламента», — заявил Первому каналу Грузии председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
По мнению Папуашвили, в этом случае отношения между исполнительной властью и парламентом выйдут на качественно новый уровень.
«Ираклий Кобахидзе является одним из главных действующих лиц грузинской политики как в генерации идей, так и в управлении политическими процессами. Поэтому в его лице исполнительная власть будет иметь исключительно сильного человека как в управлении, так и в политическом взгляде, что важно для достижения еще более амбициозных взглядов в развитии страны. Если Ираклий Кобахидзе займет пост премьер-министра, это станет уникальным и прогрессивным шагом для грузинской демократии, поскольку после перехода к парламентской системе впервые в грузинской демократии премьер-министр выйдет из недр парламента. Это правило и стандарт, который есть среди европейских стран. Это выведет отношения между исполнительной властью и парламентом на качественно новый уровень, когда премьер-министром станет бывший депутат парламента. Он иначе знает внутренние парламентские дискуссии. Я думаю, что это будет интересный и хороший опыт и для оппозиции, когда их бывший коллега станет премьер-министром. Благодаря этому опыту мы будем двигаться вперед в развитии грузинской демократии», — заявил Шалва Папуашвили.
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