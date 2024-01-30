

Папуашвили: Парламент на следующей неделе утвердит новый состав правительства Грузии

30.01.2024 15:14





«Наша цель – утвердить на следующей неделе состав правительства», – заявил Первому каналу Грузии председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



Как отметил Шалва Папуашвили, процедура утверждения правительства занимает несколько дней, правительственная программа обсуждается сначала в комитетах, затем на пленарном заседании.



«Рассмотрение будет распределено на несколько дней. Наша цель – утвердить на следующей неделе состав правительства. Будет также выступление Саломе Зурабишвили, поскольку по регламенту её выступление приходится на первый день весенней сессии. Все эти процессы завершатся на следующей неделе. Свой годовой отчет я представлю на следующей сессионной неделе февраля», — сказал Папуашвили.



По его словам, на следующей неделе состоится заседание бюро, на котором будет утвержден график слушаний правительства, затем несколько дней будет проходить обсуждение в комитетах, затем с оппозицией и, наконец, вопрос перейдет на пленарное заседание.



«План состоит в том, чтобы утвердить правительство на следующей сессионной неделе», — заявил Папуашвили.



Ираклий Гарибашвили покинул пост премьер-министра. По его словам, он получил предложение от политсовета занять должность председателя партии, в связи с чем 1-го февраля состоится съезд.



Новый кандидат в премьер-министры будет выдвинут 1 февраля на съезде «Грузинской мечты». Кроме того, в партии заявили, что на пост главы правительства рассматривается кандидатура Ираклия Кобахидзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





