

Лидер Alt-Info: Иванишвили избавился от Гарибашвили из-за его высокого рейтинга

30.01.2024 15:24





Лидер Alt-Info Кока Моргошия обращается к сторонникам «Грузинской мечты» и заявляет, что олигарх и основатель партии власти Бидзина Иванишвили избавился от Ираклия Гарибашвили потому, что у последнего рейтинг выше, чем у самого «почетного» председателя «Мечты».



Моргошия подчеркивает, что никогда не был сторонником отправленного в отставку премьера Грузии, однако уверен, что причиной этого стало честолюбие олигарха.



«Вы все знаете, что причиной отставки Гарибашвили является не коррупция, а то, что его рейтинг опережал рейтинг Бидзины, и народ, и духовенство доверяли ему больше! И теперь они не выбросили его прямо на помойку потому, что хотят сохранить до весны, а потом заменить на (сына олигарха) Уту Иванишвили, а до этого начнут рекламировать Уту и упаковывать его», — считает лидер пророссийского движения.



Моргошия отмечает, что не знаком с Утой Иванишвили — «может, он и хороший человек», но знает Иванишвили, который не разрешит кому-либо иметь рейтинг выше, чем у него самого.



«Теперь он попытается ослабить и Каладзе, поскольку у него гораздо больший рейтинг, чем у Бидзины. И так будет продолжаться всегда, пока мы все вместе не узнаем, что он (Бидзина) — не директор нам, а наша страна — не одна из его успешных компаний!», — пишет лидер Alt-Info.



Моргошия уверен, что «эта игра» Иванишвили плохо закончится для страны и народа. И тогда спасать государство придется «кровавым противостоянием».



Несмотря на то, что Моргошия единственным политиком в «Мечте» считает лидера партии власти Ираклия Кобахидзе, он считает, что даже Кобахидзе «ничего не сможет сделать там, где есть Бидзина».



В постскриптуме своего письма лидер прокремлевских радикалов пишет:



«Более конкретные подробности, если вам интересно, какими критериями <руководствовались> при смещении Гарибашвили, <то скажу>: у Гарибашвили рейтинг в церкви был наиболее высокий рейтинг, чем у всех членов «Мечты», а Бидзина Иванишвили этого не прощает. Потому что церковь и верующие прихожане являются его конкурентами №1!!!», — подчеркнул Кока Моргошия.



Отметим, 29 января премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о своей отставке. Ранее грузинские СМИ писали, что рокировка в рядах «Грузинской мечты» предусматривает переход лидера «Грузинской мечты» Ираклия Кобазидзе на пост премьер-министра.



Согласно второй версии, новым премьером Грузии может стать сын олигарха — Ута Иванишвили.



Источник: SOVA

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