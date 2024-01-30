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Саакашвили назвал рокировку «Грузинской мечты» «очередным актом насмешки олигарха над грузинским народом».
30.01.2024 16:34
Заключенный третий президент Грузии Михаил Саакашвили назвал кадровые перестановки в правительстве и правящей партии «очередным актом насмешки олигарха (Бидзины Иванишвили) над грузинским народом».
«Карусель стульев вокруг стола ничего не меняет для обычного грузина: матери продолжат неравную борьбу за кусок хлеба для своих детей; студенты по-прежнему не смогут трудоустроиться по профессии; единственным согревающим душу утешением для бабушек и дедушек останутся международные звонки от детей и внуков, которые были вынуждены выехать за границу. Единственной целью этой банды является дальнейшее обогащение Бидзины и укрепление власти. Их совсем не волнует судьба людей», — считает Саакашвили.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подал в отставку 29 января, заявив, что «уступает дорогу». Одновременно он заявил, что ему предложен пост председателя правящей партии.
В «Грузинской мечте» подтвердили, что Ираклий Кобахидзе, до сегодняшнего дня председатель партии, рассматривается кандидатом на пост премьер-министра.
Правящая партия официально назовет имя будущего премьера на съезде 1 февраля. Месяц назад, в конце 2023 года, в политику официально вернулся миллиардер Бидзина Иванишвили — он получил пост Почетного председателя «Грузинской мечты» и право выдвижения кандидатуры премьер-министра. Решение Иванишвили утверждает Политсовет партии, после чего вопрос переходит в парламент. Для выражения доверия новому правительству необходимо 76 голосов депутатов из 150.
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