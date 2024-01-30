

Нацвилишвили: Этот корабль идет в российском направлении, и сколько бы рулевых не изменилось, направление остается неизменным

30.01.2024 18:43





Этот корабль идет в российском направлении, и сколько бы рулевых не менялось, направление остается неизменным, - об этом заявила депутат «Лело» Анна Нацвилишвили, комментируя правительственные изменения в составе правящей команды.



По ее словам, изменения ничего не меняют, однако, указывают на то, что «Мечта» в панике.



««Мечта» знает, что общество хочет перемен, и пытается создать имитацию этих изменений, перемещая слагаемые, но мы очень хорошо знаем, что сумма не меняется. Это та же партия олигарха, та же российская олигархия, которая принимает решения, и если олигарх не изменится, то перемещение пешек на шахматной доске ничего не меняет для гражданина. Это только указывает, что «Мечта» в панике. Сколько бы панических шагов они не сделали и не провели бутафорских изменений, это не выправит их тонущий корабль. Что насчет того - почему Кобахидзе? Назначение Кобахидзе на эту позицию – еще один и окончательный посыл, что никаких реформ не будет. Это тот Кобахидзе, из-за трусости и безответственности которого произошла «ночь Гаврилова», который допустил, чтобы Гаврилов сел в кресло спикера парламента в зале имени Звиада Гамсахурдия. Это тот Кобахидзе, который нанес немыслимое оскорбление выжившим людям после трагедии в Шови. Тот Кобахидзе, который был первым спикером антиевропейских заявлений, и тот Кобахидзе, который проголосовал за российский закон. Так что, этот посыл очень ясный, что этот корабль идет в российском направлении, и сколько бы рулевых не менялось, направление в сторону России остается неизменным, и эта история становится еще более отчетливой и публичной», - сказала Нацвлишвили.





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