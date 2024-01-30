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Бочоришвили: Мое назначение на пост министра не обсуждался и обсуждаться не будет
30.01.2024 19:52
«Вопрос моей должности министра не обсуждался и не будет обсуждаться», — заявила Первому каналу Грузии председатель парламентского комитета по европейской интеграции Мака Бочоришвили относительно информации о том, что она может занять должность министра иностранных дел.
По словам Маки Бочоришвили, упомянутая информация не соответствует действительности.
«На данном этапе это не рассматривается, это неправда. Дождемся того дня, когда премьер-министр представит кабинет министров, и вы увидите, что многие люди будут представлены так же, как сегодня. У нас будет картина новой правительственной команды. Мой вопрос на посту министра не обсуждался и обсуждаться не будет», — заявила Мака Бочоришвили.
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