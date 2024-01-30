

Партия «Лело» представила план интеграции Грузии в ЕС — «9 шагов к Европе»

30.01.2024 21:24





Оппозиционная партия «Лело» представила план по интеграции Грузии в ЕС — «9 шагов к Европе». Это — законодательные инициативы, законопроекты и конкретные реформы для того, чтобы реализовать 9 рекомендаций ЕС.



Партия представила 10 конкретных мер: запрет деятельности российских пропагандистских новостных каналов и российских фондов, расследование схемы работы фабрики троллей, создание специальной постоянной парламентской комиссии, введение медиаграмотности в качестве обязательного школьного предмета, а также определение национальной стратегии борьбы с гибридными угрозами и другое.



План «Лело» подразумевает:



• присоединение Грузии к антироссийским санкциям и принятие «Закона о защите Грузии», запрет прямых авиарейсов с РФ и другие меры по защите национальной безопасности.

• шаги, предусмотренные соглашением Шарля-Мишеля о сбалансированном распределении институциональной власти между парламентским большинством и меньшинством в парламенте, избрание представителей оппозиции председателями ряда комитетов.

• формирование политической культуры, когда высокопоставленные политические лица проводят регулярные встречи с представителями общественности, включая СМИ, и отвечают на их вопросы.

• отменить принятые спикером правила безопасности, ограничивающие деятельность СМИ;

• внести изменения, предусмотренные соглашением Шарля Мишеля, в избирательное законодательство, включая процедуру формирования ЦИК и избирательный барьер, а также — вовлечение эмигрантов в избирательный процесс;

• создание постоянной парламентской комиссии для надзора за процессами распоряжения государственным имуществом, государственными фондами, крупными грантовыми ресурсами и крупными бюджетными расходами.



В «Лело» считают, что в комиссию войдет по одному представителю от всех фракций, политических групп, а возглавит ее оппозиционный парламентарий.



План предусматривает упразднение парламентской группы доверия и создание эффективных механизмов для осуществления парламентского надзора за сектором безопасности.



Судебная реформа предусматривает роспуск клана и полное страхование угроз формирования нового клана; проведение внеочередного процесса переизбрания судей с привлечением международных экспертов; ограничение функций и полномочий Совета юстиции; отмену испытательного срока и механизмов переселения судей, а также значительное увеличение числа судей, обеспечивающее своевременное рассмотрение дел и другое.



Реформа прокуратуры — комплексный подход.



Борьба с коррупцией. Для этого необходимо создать независимый госорган с функциями расследования — Национальное агентство по борьбе с коррупцией; разработать механизм конфискации незадокументированного имущества и другое.



План также предусматривает принятие нового закона о свободе информации, который обеспечит высокий стандарт доступа к публичной информации и прозрачности, а также подотчетность правительства перед общественностью.



Деолигархизация. Отстранение Бидзины Иванишвили и его партии от власти на выборах 2024 года, и создать Постоянный совет по предотвращению олигархических влияний, независимый от государственных органов.



Отменить российский кодекс о репрессивных административных правонарушениях, принятый в 1984 году, чтобы обеспечить права человека.



Поднять вопрос о политической ответственности главного прокурора и выбор нового прокурора на основе широкого консенсуса.



Кроме того, необходимо создать платформу высокого уровня для постоянного диалога с гражданским обществом и передового парламентского опыта.



Свой план «Лело» намерена представить специалистам различных областей, экспертам, гражданскому сектору.



Напомним, оппозиционная партия «Лело» отказалась от участия в рабочей встрече по выполнению 9 условий ЕС, но будет примать участие в обсуждениях реформ на уровне комитетов. В партии уверены — задача «Грузинской мечты» не в том, чтобы Грузия вступила в ЕС.



Напомним, 8 ноября 2023 года Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата на вступление в ЕС. Был обнародован рабочий документ, в котором рассматривается политическая ситуация в Грузии, судебная система, права человека и другие важные вопросы.



Мнение Европейской комиссии о расширении касается 9 оговорок, включая выборы 2024 года — Еврокомиссия отмечает, что Грузия должна обеспечить свободный, справедливый и конкурентный избирательный процесс.



Кроме того, завершить и внедрить полную и эффективную судебную реформу, усовершенствовать существующий план действий по деолигархизации, уделить дополнительное внимание проблеме политической поляризации и другое.



SOVA

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