

В 2023 году с территории Грузии были выдворены 190 иностранцев

31.01.2024 10:57





Статистика выдворения граждан зарубежных стран из Грузии с каждым годом увеличивается. По официальной информации, в 2023 году с территории страны были выдворены 190 иностранцев.



По статистическим данным МВД, по числу граждан, выдворенных из Грузии в прошлом году, первое место с 41 гражданином занимает Азербайджан. За ним следует Иран с 32 гражданами. Также из страны выпроводили 27 индийцев, 13 россиян, 9 египтян, 9 нигерийцев, 8 турок, 8 китайцев, 7 бангладешцев, 6 иорданцев, 6 иракцев, 5 пакистанцев и т.д.



Из документа выясняется, что больше всего выдворяемых людей относятся к возрастной категории 16-40 лет и их число составляет 85. Кроме того, из страны были выдворены 27 несовершеннолетних.



Что касается предыдущих годов, по данным МВД, в 2022 году из страны были выдворены 165 человек, в 2021 году - 77, а в 2020 году - 49.





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