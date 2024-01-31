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Председатель ЦИК Грузии провел ознакомительную встречу с послом Латвии
31.01.2024 11:18
Председатель Центральной избирательной комиссии Георгий Каландаришвили встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Латвии в Грузии Эдите Медне.
Основной темой встречи были парламентские выборы, которые состоятся 26 октября 2024 года. Георгий Каландаришвили предоставил послу Латвии детальную информацию о том, как избирательная администрация готовится к парламентским выборам.
Председатель ЦИК также говорил о технологических новшествах, реализованных в рамках избирательной реформы, и вызовах, стоящих перед ведомством.
Как отметил на сегодняшней встрече Георгий Каландаришвили, для избирательной администрации очень важно сотрудничать с международными партнерами, в том числе с дипломатическим корпусом и международными наблюдательными миссиями.
Со своей стороны посол Латвии пожелала Центральной избирательной комиссии успехов.
Ознакомительная встреча Георгия Каландаришвили и Эдите Медне состоялась сегодня в ЦИК.
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