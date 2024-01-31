

Сарджвеладзе: Я не ожидаю больших изменений в новом составе правительства

31.01.2024 11:59





«Я не ожидаю больших изменений в новом составе правительства, прогнозы делать будет некорректно, нам придется дождаться кандидата в премьер-министры, потому что это его прерогатива», — заявил председатель парламентского комитета по правам человека Михаил Сарджвеладзе.



Как отметил Сарджвеладзе, изменения пойдут на пользу стране, и решение было принято исходя из этих критериев.



«Наша цель состоит в том, чтобы в результате таких изменений возросла возможность увидеть вещи по-новому, это создаст новую энергию и возможности. Тем более, что на фоне выборов в Грузии обновляется повестка дня, существует статус кандидата. Конечно, всегда хорошо искать улучшения, и я думаю, что это позитивный момент. Принятое решение оправдано. Я думаю, что эти изменения будут полезны для нашей страны, и решение было принято исходя из этих критериев. Конечно, когда говорят об изменениях в правительстве, в этом случае нам следует быть немного сдержанными и дождаться этапа, когда кандидат в премьер-министр сам представит свою команду. В любом случае, я не ожидаю больших перемен, у меня нет никакой информации о больших изменениях, но нам придется дождаться кандидата в премьер-министры, потому что это его прерогатива. Конечно, прогнозы делать будет некорректно», — заявил Сарджвеладзе.







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