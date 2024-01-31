

Каладзе: Движение на проспекте Церетели будет восстановлено с 1-го февраля

31.01.2024 12:05





«С 1-го февраля, как я обещал, движение на проспекте Церетели будет восстановлено в обоих направлениях, можно будет свободно передвигаться», — заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании правительства Тбилиси.



Как отметил Каха Каладзе, с завтрашнего дня к прекрасной столице прибавится еще один обновленный проспект.



«Сегодня 31-е января, мы пообещали жителям столицы, что с 1-го февраля работы на проспекте Церетели будут завершены в дорожной части и откроется двустороннее движение. Работы еще продолжаются, которые будут завершены к вечеру, параллельно ведутся уборочные работы. С завтрашнего дня, 1-го февраля, как и было обещано, движение по проспекту Церетели будет восстановлено в обоих направлениях, и можно будет свободно передвигаться. С завтрашнего дня к нашей прекрасной столице добавится еще один обновленный проспект», — заявил Каха Каладзе.







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