

Папуашвили: У «Лело» «синдром чихуахуа», они не могут адекватно оценить собственный вес и размер

31.01.2024 14:07





Я считаю, что у «Лело» «синдром чихуахуа», они не могут адекватно оценить собственный вес и размер. [Эта партия] ведет себя самым радикальным образом, и я думаю, что у Евросоюза тоже должна быть соответствующая реакция, - заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в беседе с журналистами.



По его словам, у «Лело» «большое сердце», и они считают, что именно им определять политическую повестку дня.



«Лело» вообще интересное явление в грузинской политике. Единственное их политическое достижение — на выборах 2022 года они получили 3% голосов населения и за год сумели опуститься до 2%. После этого они почему-то очень храбрятся и думают, что должны определять политическую повестку дня. Есть такой «синдром чихуахуа». Вы знаете, что чихуахуа – это маленькие собачки, но у них большое сердце, преувеличенное представление о своих размерах и порой они нападают на животных других размеров. Короче говоря, они не могут адекватно оценить собственный вес и размер. Думаю, этот синдром более всего прослеживается у «Лело». Вчера мы увидели, что, оказывается, два депутата должны определять повестку дня в парламенте, и они это выражали в таком тоне, с таким гонором, с таким эго, что я уже не знаю, кроме иронии и смеха, думаю, это не может вызывать какой-либо другой реакции», - заявил Папуашвили.





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