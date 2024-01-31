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Представители «Альт-инфо» собрались возле здания т.н модуля
31.01.2024 15:01
Члены «Консервативной партии» и представители организации «Альт-инфо» собрались возле здания т.н модуля. Они протестуют против опроса в СГБ их сторонника Беки Вардосанидзе. По словам лидера «Консервативной партии» Зураба Махарадзе, «он слышал о подкидывании оружия и наркотиков, но электронной почты — это впервые».
По его словам, СГБ не составит труда подкинуть в компьютер Вардосанидзе все, что они захотят. По словам Махарадзе, Вардосанидзе критиковал власть и Бидзину Иванишвили, а также имеет множество сторонников. Махарадзе называет произошедшее сегодня задержание политической местью.
По информации СГБ Грузии, Бека Вардосанидзе будет опрошен в качестве свидетеля в рамках расследования по факту ложного сообщения о терроризме.
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