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Папуашвили: «Назначение Ираклия Кобахидзе премьер-министром станет историческим моментом»
31.01.2024 15:12
По мнению председателя Парламента Грузии Шалвы Папуашвили, назначение Ираклия Кобахидзе премьер-министром станет историческим моментом для грузинской демократии, поскольку он перейдет из парламента в правительство.
Как указал Папуашвили, переход членов парламента в правительство придает грузинской демократии новую динамику.
«В случае, если Ираклий Кобахидзе станет премьер-министром, это станет историческим моментом для грузинской демократии, потому что впервые после перехода Грузии к парламентской республике премьер-министр реально будет тем, кто пришел из парламента. В принципе, это цель и идея парламентской демократии, когда в правительстве представлены политики с парламентским опытом, будь то в качестве премьер-министра или в иной должности. Поэтому я думаю, что это придаст иную динамику отношениям между парламентом и правительством», — заявил он.
Ранее премьер-министр Иракли Гарибашвили подтвердил, что уходит в отставку. По его словам, политсовет «Грузинской мечты» предложил ему пост председателя партии для более активного участия в парламентской избирательной кампании. Предполагается, что пост премьер-министра Грузии займет Иракли Кобахидзе.
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