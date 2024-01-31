

Посол Великобритании^ Мы сердечно приветствуем статус кандидата в ЕС

31.01.2024 16:03





«Мы сердечно приветствуем получение Грузией статуса государства-кандидата в ЕС. Грузия также сосредоточена на своем намерении присоединиться к НАТО. Великобритания является её решительным сторонником в этом», — заявил посол Великобритании в Грузии Марк Клейтон.



По его словам, на сегодняшнем мероприятии, где обсуждается вопрос отношений Грузии с НАТО, представленный документ охватывает две сферы, на которые Грузия должна обратить внимание, продолжая свой путь к вступлению в НАТО.



«Я очень рад присутствовать на этом мероприятии, где обсуждается вопрос отношений Грузии с НАТО. В последнее время большое внимание уделяется получению Грузией статуса кандидата в ЕС, и мы это сердечно приветствуем, но Грузия также сфокусирована на своем намерении вступить в НАТО. Великобритания является решительным сторонником Грузии в этом вопросе. Мы являемся контактной точкой НАТО, вместе с нашим союзником Румынией мы участвуем в общественной деятельности по пропаганде преимуществ, которые членство в НАТО принесет Грузии. Представленный сегодня документ охватывает две сферы, на которые Грузии следует обратить внимание, поскольку страна продолжает продвигаться к членству в НАТО. Во-первых, это продолжающийся прогресс в плане демократии и реформ. Что касается ЕС, то это очень важно и для НАТО. Поскольку НАТО является политическим и военным Альянсом, большое внимание уделяется танкам, но уважение к демократии занимает главное место в этой организации. Это та сфера, в которой Грузия должна продолжать прогрессировать. Военная часть также важна. Документ, с которым мы сегодня ознакомимся, фокусируется на том, что Грузия может сделать еще, чтобы внести свой вклад в коллективную безопасность», — заявил Марк Клейтон.





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