

Судебные приставы грозят арестовать счета «Консервативного движения»

31.01.2024 17:22





Счета пророссийской партии «Консервативное движение», более известной в Грузии как «Альт-инфо», будут арестованы в случае невыплаты крупного штрафа, установленного судом за сокрытие информации о пожертвованиях.



Об этом пишет грузинская служба «Радио свобода» («Радио тависуплеба») со ссылкой на постановление Национального бюро исполнения от 25 января.



В документе говорится, что у «Консервативного движения» есть семь дней на выплату 233 тысяч лари. Эта сумма включает как штраф с набежавшими по нему процентами, так и исполнительный сбор.



«В случае неуплаты совершенно необоснованного штрафа счета «Консервативного движения» будут арестованы, а имущество конфисковано. Это служит только одной цели – полностью нейтрализовать «Консервативное движение» перед выборами», — сказал журналистам один из лидеров партии Зура Махарадзе.



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В 2022 году с иском в Тбилисский городской суд обратилась Служба государственного аудита.



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Ведомство утверждало, что «Консервативное движение» неправильно заполнило декларацию за 2021 год. В частности, в документе партия указала, что в декабре у нее не было финансовых оборотов, однако именно в это время «Консервативное движение» открывало свои офисы в разных регионах Грузии.



Также в иске речь шла о сокрытии неденежных пожертвований, которые партия получила «в виде изготовления брендированных материалов и ремонта региональных офисов». Кроме того, были случаи, когда партия арендовала помещение под офис без соответствующего соглашения.



Суд обязал «Консервативное движение» выплатить сокрытую сумму средств – 72 тысячи лари – в трехкратном размере.



Партия сочла штраф несправедливым и отказалась выплачивать его.



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