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Каладзе: У меня полномочия мэра до 2025 года - это большая ответственность
31.01.2024 18:33
Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявляет, что его выдвижение на пост премьер-министра на данном этапе не произойдет, поскольку он обладает полномочиями мэра до 2025 года.
Как сказал Каладзе журналистам, отвечая на вопрос о возможности его выдвижения на должность премьер-министра, ничего не исключено, хотя уже начато множество проектов, которые планируется осуществить в течение его срока полномочий.
«Ничего не исключено, все впереди, однако, как вы знаете, у меня есть полномочия мэра до 2025 года, что является большой ответственностью — служить людям, живущим в этом городе. Мы начали много проектов, предстоит осуществить различные реформы. У нас достаточно амбициозные планы на будущее в отношении столицы», — сказал Каха Каладзе.
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