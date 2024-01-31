

Каладзе: У меня полномочия мэра до 2025 года - это большая ответственность

31.01.2024 18:33





Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявляет, что его выдвижение на пост премьер-министра на данном этапе не произойдет, поскольку он обладает полномочиями мэра до 2025 года.



Как сказал Каладзе журналистам, отвечая на вопрос о возможности его выдвижения на должность премьер-министра, ничего не исключено, хотя уже начато множество проектов, которые планируется осуществить в течение его срока полномочий.



«Ничего не исключено, все впереди, однако, как вы знаете, у меня есть полномочия мэра до 2025 года, что является большой ответственностью — служить людям, живущим в этом городе. Мы начали много проектов, предстоит осуществить различные реформы. У нас достаточно амбициозные планы на будущее в отношении столицы», — сказал Каха Каладзе.







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