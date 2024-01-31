

Мэрия Тбилиси планирует модифицировать улицы Маршала Геловани и Робакидзе

31.01.2024 18:56





После завершения реабилитации проспекта Церетели в Тбилиси планируется модификация улиц Маршала Геловани и Робакидзе. Информацию об этом распространяет Комиссия по вопросам транспорта действующая при Мэрии Тбилиси.



Как сообщили Netgazeti в Мэрии Тбилиси, модификация улиц подразумевает обустройство выделенных полос для общественного транспорта. Пока не известно, где именно будут проходить автобусные полосы. Эта информация будет публиковаться поэтапно.



На улице Робакидзе, уже есть автобусные полосы, но они проходят по краю дороги, а не посередине, как на проспектах Церетели и Чавчавадзе.



По данным комиссии, также выдано распоряжение об изучении возможности обустройства железнодорожного сообщения с Диди Дигоми.



Кроме того, ведется работа над концепцией моста, соединяющего улицу Дадиани с проспектом Царицы Тамар.



«Помимо вышеперечисленных проектов, уже ведется работа над некоторыми основными рекомендациями, предложенными компанией «Rambol». В их числе поддерживаемый Азиатским банком развития проект реабилитации и улучшения доступности отдельных станций метро (включая подготовку необходимой документации для вторых выходов).



Также при поддержке Всемирного банка в целях улучшения движения общественного транспорта по транзитным коридорам ведется работа над концепцией моста, соединяющего улицу Дадиани и проспект Царицы Тамар. В то же время идет реструктуризация и обслуживание автобусной сети, которая является процессом, ограниченным по времени и зависящим от многих факторов, таких как обновление автобусного парка, добавление 18-метровых автобусов, организация соответствующей инфраструктуры и человеческих ресурсов, «, — говорится в сообщении Комиссии по вопросам транспорта.





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