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«Грузинская мечта» официально представила на пост премьер-министра кандидатуру Ираклия Кобахидзе
01.02.2024 14:45
«Грузинская мечта» официально представила кандидатуру Ираклия Кобахидзе на пост премьер-министра. На съезде делегаты поддержали кандидатуру Кобахидзе единогласно .
«Я хотел бы символически попросить всех вас выразить поддержку кандидату в премьер-министры Ираклию Кобахидзе. Ираклий Кобахидзе имеет от съезда полную легитимацию и предоставленный мандат», - заявил на съезде после избрания председателем партии Ираклий Гарибашвили.
Для справки, съезд «Грузинской мечты» проходит в отеле «Параграф Тбилиси». На съезде партии присутствует основатель и почетный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили.
Съезд открылся гимном Грузии.
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