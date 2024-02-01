

«Грузинская мечта» официально представила на пост премьер-министра кандидатуру Ираклия Кобахидзе

01.02.2024 14:45





«Грузинская мечта» официально представила кандидатуру Ираклия Кобахидзе на пост премьер-министра. На съезде делегаты поддержали кандидатуру Кобахидзе единогласно .



«Я хотел бы символически попросить всех вас выразить поддержку кандидату в премьер-министры Ираклию Кобахидзе. Ираклий Кобахидзе имеет от съезда полную легитимацию и предоставленный мандат», - заявил на съезде после избрания председателем партии Ираклий Гарибашвили.



Для справки, съезд «Грузинской мечты» проходит в отеле «Параграф Тбилиси». На съезде партии присутствует основатель и почетный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили.



Съезд открылся гимном Грузии.





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