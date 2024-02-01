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Кобахидзе предложил остаться в команде всем членам правительства
01.02.2024 14:48
Ираклий Кобахидзе подтверждает, что на позицию министра обороны будет представлена кандидатура депутата Ираклия Чиковани.
Как сообщил журналистам кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Кобахидзе, он предложил остаться всем членам правительства, однако министр обороны Джуаншер Бурчуладзе хочет перейти в другую сферу.
«Хочу подчеркнуть, что я предложил остаться всем членам правительства. Единственной была позиция министра обороны Джуаншера Бурчуладзе, что он хотел уйти из политики в другую сферу.
Я уважаю его решение, соответственно, в правительстве Грузии будет осуществлено единственное изменение и на должность министра обороны будет представлена кандидатура Ираклия Чиковани», - заявил Ираклий Кобахидзе.
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