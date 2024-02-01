

Председателем «Грузинской мечты» избран Ираклий Гарибашвили

01.02.2024 14:58





Съезд «Грузинской мечты» избрал Ираклия Гарибашвили председателем партии. Члены «Грузинской мечты» единогласно утвердили Гарибашвили председателем партии.



«На пост председателя единогласно утверждена кандидатура господина Ираклия Гарибашвили. Поздравляю господина Ираклия и благодарю его за трехлетнюю деятельность на посту премьер-министра, которая принесла нашей стране огромные успехи», - заявил на съезде бывший председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.



Съезд «Грузинской мечты» проходит в отеле «Параграф Тбилиси». На съезде партии присутствует основатель и почетный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили.



Съезд открылся гимном Грузии.





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