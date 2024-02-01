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Иванишвили: Гарибашвили сам пожелал уйти с поста премьер-министра
01.02.2024 15:00
По заявлению почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, Ираклий Гарибашвили сам пожелал уйти с поста премьер-министра. Так он ответил на вопрос: «почему говорил, что премьер-министр не изменится»
«На что мне сетовать, посмотрите, какой это человек. Он сам этого захотел, я не хотел», - сказал Иванишвили.
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