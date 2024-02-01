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Армения официально присоединилась к Гаагскому Международному уголовному суду
01.02.2024 15:07
Армения официально присоединилась к Международному уголовному суду в Гааге. «1 февраля в Армении вступил в силу Римский статут МУС. Присоединение к МУС дает Армении возможность предотвращать военные преступления и преступления против человечности на своей земле», - заявил представитель премьер-министра Армении по международным правовым вопросам Егише Кирокосян.
По его словам, это в первую очередь касается Азербайджана.
Западные СМИ пишут, что среди прочего этот шаг также означает, что Армения могла бы задержать президента России Владимира Путина по ордеру Гаагского суда в случае его визита в страну.
Напомним, Россия резко критиковала Армению за желание присоединиться к Римскому статуту, называя это решение «недружественным актом». В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно отмечал, что действия Армении не направлены против Москвы.
Международный уголовный суд в марте 2023 года выдал ордер на арест Путина по подозрению в депортации тысяч детей из регионов Украины. Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда и, следовательно, его решения.
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