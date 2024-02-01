

Герчинский: Свободные и справедливые выборы очень важны с точки зрения продвижения Грузии на пути евроинтеграции

01.02.2024 15:28





Свободные и справедливые выборы являются одним из 9 шагов, которые определены Еврокомиссией и согласованы 27 государствами-членами ЕС, и который будет очень важен с точки зрения продвижения Грузии вперед на пути евроинтеграции, - заявил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский.



По его словам, важно, чтобы предстоящие парламентские выборы прошли свободно и справедливо.



«До проведения в Грузии следующих парламентских выборов осталось 9 месяцев. Это существенно важно с перспективы ЕС, существенно важно чтобы эти выборы прошли свободно и справедливо. Это касается не только самих выборов, но и дня выборов, но и всей избирательной кампании, которая понемногу начинается. Конечно, мониторинг выборов будет абсолютно необходим», - сказал посол.



По его словам, Евросоюз ожидает, что правительство Грузии пригласит долгосрочных наблюдателей ОБСЕ/БДИПЧ.



«Мы ожидаем, что правительство Грузии пригласит долгосрочных наблюдателей ОБСЕ/БДИПЧ, и, конечно, мы, ЕС, поддерживаем имеющие репутацию, уважаемые организации гражданского общества, которые специализируются на просвещении избирателей и мониторинге за выборами, чтобы обеспечить проведение процесса при соблюдении высочайших стандартов. Я действительно рад, что мы, Евросоюз, вместе с другими международными организациями, начинаем сегодня мероприятие, которое поддерживает кампании международного общества за справедливые выборы и демократию, чтобы обеспечить просвещение избирателей, предоставить знания об их правах и чтобы осуществить мониторинг избирательной кампании. Хочу отметить, что свободные и справедливые выборы являются одним из 9 шагов, которые определены Еврокомиссией и согласованы 27 государствами-членами ЕС, и который будет очень важен с точки зрения продвижения Грузии вперед на пути евроинтеграции», - отметил посол.





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