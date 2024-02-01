

Герчинский: Мы готовы работать с новоизбранным премьер-министром и ново назначенными министрами

01.02.2024 15:30





Хочу заверить, что какое бы решение ни было принято, мы, Евросоюз, готовы работать с новоизбранным премьер-министром и ново назначенными министрами для того, чтобы Грузия достигла успеха на пути евроинтеграции, - об этом посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский заявил журналистам, отвечая на вопрос о правительственных изменениях.



«Как дипломат зарубежной страны, я должен проявить осторожность, отвечая на этот вопрос. Что я могу сказать, так это то, что мы очень тесно сотрудничали с предыдущим правительством, с предыдущим премьер-министром. 14 декабря прошлого года было историческое решение Европейского совета предоставить Грузии статус кандидата, и я с нетерпением ожидаю очень тесного и конструктивного сотрудничества со следующим правительством и премьер-министром. Мы знаем, что сегодня будут сделаны определенные заявления. В парламенте идет процесс. Меня также очень интересует, каким будет состав нового правительства, но я хочу заверить вас, что какое бы решение не было принято, мы, Евросоюз, готовы работать с новоизбранным премьер-министром и ново назначенными министрами для того, чтобы Грузия достигла успеха на пути евроинтеграции», - отметил посол.





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