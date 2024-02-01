

Герчинский: Надеемся, что параллельно с выборами работа по выполнению 9 шагов продолжится

01.02.2024 15:35





Осуществление 9 шагов в руках властей Грузии. Мы искренне надеемся, что работа станет интенсивной, несмотря на выборы, которые пройдут через 9 месяцев и обязательно привлекут большое внимание, - заявил журналистам посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский, отвечая на вопрос касательно 9 рекомендаций ЕС.



«Ситуация очень ясная, Грузия является страной-кандидатом в члены ЕС. Мы очень рады. Со своей стороны мы доказали, что дверь открыта, но в то же время, чтобы страна стала членом Евросоюза, Грузии необходимо осуществить реформы, Грузии необходимо быть сильной, стабильной, устойчивой страной с сильными институтами. Именно поэтому наши лидеры согласовали 9 шагов. Реализация 9 шагов в руках властей Грузии. Мы искренне надеемся, что работа станет интенсивной, несмотря на предстоящие через 9 месяцев выборы, которые, мы понимаем, обязательно привлекут большое внимание. Но мы искренне надеемся, что параллельно продолжится, даже ускорится работа по выполнению 9 шагов, чтобы Грузия могла перейти к следующему этапу, что означает открытие переговоров о вступлении в ЕС, что может произойти и в этом году», - отметил посол.



Он подчеркнул, что цель этих рекомендаций и реформ – не понравиться Евросоюзу, а укрепить страну, исходя из интересов граждан Грузии.



«Так что, я искренне надеюсь, что, несмотря на то, что выборы привлекут большое внимание, параллельно будет продолжена сильная работа, реформы. Эти шаги, эти реформы не для того, чтобы понравиться Брюсселю, ЕС, их цель – чтобы Грузия стала сильной, устойчивой, демократической страной ради граждан Грузии», – отметил посол.





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