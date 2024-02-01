

Кобахидзе: Должность премьер-министра – это особая ответственность

01.02.2024 15:39





Кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Кобахидзе поздравляет Ираклия Гарибашвили с избранием на пост председателя партии «Грузинская мечта».



По словам Кобахидзе, он благодарит всю команду и Бидзину Иванишвили, выдвинувшую его кандидатуру на пост премьер-министра на заседании политсовета, а также каждого члена и делегатов политсовета.



«Должность премьер-министра – очень ответственная позиция, и я надеюсь, что смогу должным образом оправдать надежды команды. Естественно, перед нами стоят очень важные вызовы, и сплоченность команды является ключевым фактором и в этом случае. Как известно, согласно уставу партии, выдвижение кандидата на должность премьер-министра является прерогативой почетного председателя партии. Согласно соответствующей процедуре, такое решение принял политсовет. Еще раз благодарю Бидзину Иванишвили и каждого члена политсовета за доверие и это решение», — сказал Ираклий Кобахидзе.







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