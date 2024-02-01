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Манджгаладзе:Со сменой премьер-министра изменится только прическа и цвет галстука
01.02.2024 15:45
Со сменой премьер-министра изменится только прическа и цвет галстука - будет ли у Иванишвили помощником Кобахидзе или Гарибашвили, ничего не меняется, - заявил журналистам депутат «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе.
По его словам, для граждан Грузии ничего не меняется.
«К сожалению, замещение Гарибашвили на Кобахидзе ничего не меняет, у власти по прежнему остается коллективная «Грузинская мечта». Их задачей не является создание в Грузии высокооплачиваемых рабочих мест, возвращение эмигрантов, решение проблемы голода среди детей или решение вопроса кредитов под высокие проценты для пенсионеров. Спросили меня, что изменится, и точно могу сказать, со сменой премьер-министра изменятся только прическа и цвет галстука, больше ничего. Принимающим окончательное решение все равно будет Бидзина Иванишвили, и будет ли его помощником Гарибашвили или Кобахидзе, этим ничего по существу не меняется.
Мы должны знать, что в форме российского управления, которую олицетворяет Бидзина Иванишвили, коррупция не считается большим компроматом и преступлением, здесь коррупцией считается, если что-то украл за спиной начальника. Не знаю, наверное, такой факт зафиксирован, иначе Гарибашвили никто бы не упрекнул. Причем, от Гарибашвили не потребовали ответа о коррупции, а перевели в партию. Это ничего не меняет. За столом, где Иванишвили крутит карусель, какая разница, справа сидит Кобахидзе или слева?!» - заявил Манджгаладзе.
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