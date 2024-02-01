

На проспекте Церетели восстановлено двустороннее движение

01.02.2024 16:10





Движение по проспекту Церетели восстановлено в обоих направлениях.



Сегодня на месте присутствовал мэр столицы Каха Каладзе.



Как отметил Каха Каладзе, работы в дорожной части завершены.



«Я не хочу, чтобы кто-то думал, что проект полностью завершен, давайте не будем вводить общественность в заблуждение. Предстоит выполнить еще ряд важных работ. Параллельно ведутся работы по обустройству тротуаров, работы по озеленению, на одной стороне дороги уже установлены столбы дорожного освещения, также установлена подсветка тротуаров, работы продолжаются на второй стороне дороги. Параллельно будут сделаны въезды во дворы, уложен новый асфальт, установлены новые светофоры, то есть все будет сделано так, как и в случае с другими проспектами, и это будет очень красивый проспект», — заявил Каха Каладзе.



По его словам, работы на проспекте Церетели завершатся в марте.





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