|
|
|
Министр обороны: Я получил предложение рассмотреть должность посла в НАТО
01.02.2024 16:13
«Я получил предложение рассмотреть должность посла в НАТО, за что я благодарю нового премьер-министра Ираклия Кобахидзе, это будет через четыре месяца, вероятно, я соглашусь», — заявил министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе.
«Я работаю государственным служащим 13 лет, это очень много. Я сделал три ротации, проработал четыре с половиной года в трех ведомствах. Это первое. Во-вторых, вы знаете, у меня большая семья, и мне поступило предложение, за что я благодарю нового премьер-министра, рассмотреть должность посла в НАТО. Это будет через четыре месяца. Я, наверное, соглашусь на эту должность, хотя у меня есть время подумать. Эти четыре месяца будут для меня периодом отдыха от 13-летней государственной службы, а также я приму решение, буду ли я продолжать свою дипломатическую службу или нет», — заявил Бурчуладзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна