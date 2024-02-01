

Министр обороны: Я получил предложение рассмотреть должность посла в НАТО

01.02.2024 16:13





«Я получил предложение рассмотреть должность посла в НАТО, за что я благодарю нового премьер-министра Ираклия Кобахидзе, это будет через четыре месяца, вероятно, я соглашусь», — заявил министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе.



«Я работаю государственным служащим 13 лет, это очень много. Я сделал три ротации, проработал четыре с половиной года в трех ведомствах. Это первое. Во-вторых, вы знаете, у меня большая семья, и мне поступило предложение, за что я благодарю нового премьер-министра, рассмотреть должность посла в НАТО. Это будет через четыре месяца. Я, наверное, соглашусь на эту должность, хотя у меня есть время подумать. Эти четыре месяца будут для меня периодом отдыха от 13-летней государственной службы, а также я приму решение, буду ли я продолжать свою дипломатическую службу или нет», — заявил Бурчуладзе.







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