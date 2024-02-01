

Гарибашвили: Я горжусь своими успешными годами, теперь я должен применить свой опыт в партии

01.02.2024 16:15





«С учетом установленного в команде демократического процесса, необходимо, чтобы и другим успешным лидерам команды была предоставлена ​​возможность проявить свои способности», — заяви председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили.



«Теперь, что касается причин отставки, вы знаете, я все объяснил. Я вам скажу очень просто – у нас в команде внутренняя демократия. Среди премьер-министров «Грузинской мечты», вы можете пересмотреть их имена и деятельность, я был премьер-министром дольше всех — пять лет. Учитывая демократический процесс, установившийся в команде с 2011 года, крайне важно, чтобы другим успешным лидерам команды была предоставлена ​​возможность проявить свои способности. Таков был план с самого начала. Я объяснил общественности, что было два варианта. Я думал. Команда предложила мне остаться до лета. Я выбрал первый вариант, т.е. уйти в отставку сейчас, поскольку, конечно, партии необходимо уделить больше времени, а Ираклию Кобахидзе — правительству и работе правительства. Вот и все, ничего нового я вам сказать не могу.



Я вам говорил, что у меня были консультации с политсоветом. Я горжусь своими успешными годами. Теперь я должен применить свой опыт в партии», — сказал Гарибашвили.







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