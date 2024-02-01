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Гарибашвили заявляет, что у него был выбор остаться на посту премьера до лета, но он «решил уйти сейчас»
01.02.2024 16:20
Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Гарибашвили заявляет, что у него был выбор остаться на своем посту до лета, но он решил уйти в отставку сейчас.
«В нашей команде есть внутренняя демократия. Я был премьер-министром «Грузинской мечты» дольше всех – 5 лет. Учитывая сложившиеся в коллективе демократические практики, необходимо дать возможность другим успешным лидерам проявить свои способности», — заявил Ираклий Гарибашвили.
По его словам, таков был план «был таким с самого начала».
«Было два варианта: команда предложила мне остаться до лета, а потом [ротация]. Я выбрал первый вариант, то есть уйти в отставку сейчас, потому что мне необходимо, с одной стороны, больше времени уделять партии, а Кобахидзе — правительству», — заявил Ираклий Гарибашвили.
Правящая партия «Грузинская мечта» выдвинула на пост премьер-министра кандидатуру бывшего председателя партии Ираклия Кобахидзе. Ираклий Гарибашвили на съезде партии «Мечты» пожелал ему успехов на посту премьер-министра и пообещал свою поддержку.
По словам Бидзины Иванишвили, основателя и почетного председателя «Грузинской мечты», Ираклий Гарибашвили сам «пожелал» уйти с поста премьер-министра. Сам Ираклий Гарибашвили уходя с поста премьер-министра, он не говорил, что уходит по собственной инициативе. По его словам, он обсудил эти решения с командой. Он также заявил, что рассматривался план, по которому он оставался на посту до лета или начала активной избирательной кампании, от чего он отказался.
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