

Саакашвили: На этих выборах я заставлю олигарха выпустить из лап Грузию

01.02.2024 20:31





На этих выборах я заставлю олигарха выпустить из лап Грузию, для этого я здесь, для этого я отказался от привилегий и комфорта, подверг свою жизнь опасности и не пожалею усилий для спасения грузинского народа - скоро я окончательно выделю свое место в этой борьбе, - заявление об этом третьего президента Грузии Михаила Саакашвили распространяется на его странице в «Фейсбуке».



Как отмечает Саакашвили, Иванишвили и его команда полностью оторваны от реальности.



«Очередная насмешка над нашим народом – Иванишвили и его команда вообще оторваны от реальности. Главное то, что у грузин больше нет экономической возможности жить в своей стране. Жизнь людей не улучшается уже много лет, в то время как состояние Иванишвили удвоилось. Судьи, прокуроры, парламентарии, министры каждый месяц получают от Иванишвили «зарплату» в конвертах, и поэтому им наплевать на людей. Страну захлестнули непотизм и коррупция.



На этих выборах я заставлю олигарха выпустить из лап Грузию, для этого я здесь, для этого я отказался от привилегий и комфорта, подверг свою жизнь опасности и не пожалею усилий для спасения грузинского народа.



Что касается новой кампании олигарха: 1. Ни одно обещание больше не работает, все «посыпались»; 2. «Что, хотите нацев?» больше не работает. Народ постепенно оценил те многие блага, что мы принесли, и сильнее страха перед националами страх перед реальностью, которую они создали; 3. «Хотите войны?» тоже больше не работает. И Европа, и Украина продемонстрировали твердую позицию, что они хотят мирную Грузию; 4. Роль «рыцаря» в борьбе с коррупцией - даже если поймает своих, возвращается обратно. Все знают, что он сам создал эту коррупцию.



Все оружие олигарха теперь направлено на него. Невыполненные обещания, ложь, несправедливость, воровство и коррупция, Россия – все мечи, которые он взял, сегодня бьют его же.



Борьба не будет простой, но мы должны настроиться только на победу. Скоро я окончательно выделю свое место в этой борьбе», - заявил Михаил Саакашвили.





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