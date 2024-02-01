

Ахвледиани: Некоторые считают, что Иванишвили это Талейран, Фуше, но он не смог просчитать главного: авторитаризм в Грузии не работает

01.02.2024 23:28





Если бы Иванишвили был в начале 90-х годов, видно, и войны в Абхазии тоже не было бы. Если бы был еще раньше, в Советском Союзе, кто знает, не разразилась бы мировая война - об этом оппозиционный политик, депутат Армаз Ахвледиани заявил в передаче «Резюме» на телеканале «Палитраньюс».



В программе Ахвледиани говорил об итогах съезда «Грузинской мечты» и отметил, что премьер-министры периодически меняются, но в стране есть одна постоянная данность, и она зовется Бидзина Иванишвили.



«Ничего необычного и особенного не происходит, потому что это стиль теневого олигархического правления. Ну и что, что периодически меняются премьер-министры, председатели парламента, меняются и другие, но в стране есть одна постоянная данность, и она зовется Бидзина Иванишвили. Планеты меняются, но главное все равно там.



Конечно, расчеты Иванишвили многих удивляют. Некоторые считают, что он настоящий Талейран, Фуше и т.д., но я вам скажу, что Иванишвили не рассчитал главного, что в Грузии не работает авторитаризм. На какое-то время это может получится, и у других проходило, но заканчивается это очень горько», - сказал Ахвледиани.



Кроме того, Ахвледиани откликнулся на заявление председателя «Грузинской мечты» Ираклия Гарибашвили, который отметил, что если бы в 2008 году был Бидзина Иванишвили, Грузия избежала бы войны с Россией.



«Если бы Иванишвили был в начале 90-х годов, видно, и войны в Абхазии тоже не было бы. Если бы был еще раньше, в Советском Союзе, кто знает, не разразилась бы мировая война. Иванишвили, оказывается был выходом, Иванишвили построил Грузию, но мы не видим построенного. Я ничего не говорю о проваленной, мертвой демократии. Демократия здесь не прощупывается. Что делать с демократией? Что делать с верховенством права? Где этот суд, куда он делся? Что делать с коррупцией и коррупционными схемами? С непотизмом? И с самым главным, с тем, что «Грузинская мечта» во главе с Иванишвили отняла у наших граждан право сделать нормальный выбор. Выборы проводятся так, как хочет Иванишвили», - сказал Ахвледиани.





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