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Президент: Мы, грузины, уверены, что наше общее будущее и безопасность сегодня сделали большой шаг вперед
01.02.2024 23:28
Мы приветствуем смелость и решимость Евросоюза, - об этом президент Грузии Саломе Зурабишвили пишет в социальной сети. Президент откликается на решение 27 стран Евросоюза предоставить Украине пакет поддержки в размере 50 миллиардов евро.
По словам Зурабишвили, грузины уверены, что сегодня победили общее будущее и безопасность.
«Это соглашение, которое выражает европейское единство, ответственность и солидарность. Мы приветствуем смелость и решимость ЕС. Мы, грузины, уверены, что наше общее будущее и безопасность сделали сегодня большой шаг вперед», - пишет президент.
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