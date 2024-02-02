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Мдинарадзе: Главный вызов сегодняшнего дня – деоккупация
02.02.2024 10:53
«В стране много вызовов. Главный вызов сегодняшнего дня – это деоккупация», — заявил председатель парламентской фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе в эфире телеканала «Имеди».
Мамука Мдинарадзе рассказал о вызовах, существующих в стране, и отметил, что кандидату в премьер-министры Ираклию Кобахидзе предстоит много работы.
«Впереди у нас будет много вызовов под руководством Ираклия Кобахидзе, как первого лица страны, ему предстоит много работать в этом направлении. Когда он произносил свою очень короткую, но практически программную речь, он выделил два направления: он говорил об объединении страны не только на территории, но и о примирении людей, объединении с ними, победе добра над злом и духовной и физической сплоченности, это был мощный посыл. И второе было снижение уровня бедности, экономическое развитие. Это также помогает вам в вопросе, когда мы говорим о деоккупации, это смежный вопрос – европейский путь, экономическое развитие и эти вопросы настолько сильно переплетены между собой. Он также отметил, что за последние три года мы особенно приблизились к этим целям», — сказал Мамука Мдинарадзе.
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