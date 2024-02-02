

«Грузстат» планирует поощрять граждан за участие во всеобщей переписи населения

02.02.2024 11:55





«Грузстат» впервые в этом году проведет всеобщую перепись населения с использованием электронного вопросника. Планируется поощрение населения за участие в переписи.



Об этом исполнительный директор Национальной службы статистики Грузии Гогита Тодрадзе рассказал в интервью «IPN».



Как заявляет Тодрадзе, «Грузстат» подготовит электронный вопросник, который граждане смогут заполнить методом саморегистрации.



Что касается поощрения населения, Тодрадзе говорит, что этот вопрос пока не решен, хотя рассматриваются несколько вариантов стимулирования, чтобы у граждан была мотивация участвовать в переписи методом саморегистрации.



«Мы еще не определились [с мерами поощрения], однако это направление требует совершенствования. Есть два метода – саморегистрация и метод KAP. То есть метод сбора данных с помощью планшетного компьютера. Что должно мотивировать граждан к использованию метода саморегистрации. Над механизмами мотивации мы еще работаем и думаем, что в ближайшие месяцы у нас будут определенные результаты. Есть такой опыт — в некоторых странах проводились разного рода розыгрыши, в которых людям, принимавшим участие в сборе данных этим методом, вручались символические подарки. Есть и практика, согласно которой в некоторых странах, вводя «day off» (выходной день) обеспечивается участие публичных служащих в саморегистрации. Мы могли бы использовать один или несколько методов, чтобы с этой точки зрения повысить мотивацию и заинтересованность граждан», - заявил Гогита Тодрадзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





