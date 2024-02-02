

В Тбилиси проходит координационная встреча консульских чиновников Грузии

02.02.2024 12:22





В Тбилиси проходит координационная встреча консульских чиновников Грузии, организованная Министерством иностранных дел Грузии.



В рамках координационной встречи участники обсуждают все важные вопросы, связанные с консульской деятельностью, в том числе: повышение качества и доступности консульских услуг, законодательной базы, современных технологий, эффективной помощи гражданам в кризисных ситуациях.



Внимание также уделено новостям, связанным с европейской интеграцией, законодательными и системными изменениями в контексте предоставления Грузии статуса кандидата. Обсуждаются перспективы увеличения возможностей безвизового передвижения для граждан Грузии, защиты персональных данных, циркулярной трудовой миграции, шаги, предпринимаемые министерством в консульском направлении и планируемые на будущее мероприятия.







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