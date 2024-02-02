

Перепись населения в Грузии пройдет впервые с использованием электронного опросника

02.02.2024 13:55





Перепись населения в Грузии пройдет впервые с использованием электронного опросника, сообщил агентству IPN исполнительный директор Национальной службы статистики Грузии (Грузстат, Сакстат — ред.) Гогита Тодрадзе.



Граждане Грузии смогут сами зарегистрироваться и заполнить электронную анкету.



«Всеобщая перепись 2024 года отличается от предыдущей переписи тем, что мы планируем собирать данные с использованием абсолютно современных технологий. Мы отказываемся от использования бумажных анкет», — заявил Тодрадзе.



Глава Грузстата сообщил, что перепись населения начнется с 15 ноября и завершится 19 декабря 2024 года. Первые 10 дней данные будут собраны методом саморегистрации, то есть лицо сможет ответить на вопросы онлайн. Для этого на сайте ведомства будет опубликована специальная ссылка, где и можно будет открыть электронную анкету и ответить на вопросы.



«К гражданину, который не будет участвовать в регистрации, придет наш сотрудник — интервьюер, и проведет собеседование с использованием планшетного компьютера», — пояснил Тодрадзе.



Грузстат, в дополнение, будет стимулировать граждан страны для участия в переписи населения.



«Участие в переписи является обязательным для любого человека, проживающего в Грузии, и регулируется законом Грузии «Об официальной статистике».



Однако определенная часть населения может не располагать информацией об этом, и это требует дополнительных усилий с нашей стороны. Необходима надлежащая рекламная кампания для информирования населения об их правах, обязанностях и важности участия в переписи», — заявил он.



Что это будет — в ведомстве пока не решили — «мы все еще работаем над механизмами мотивации». Решение будет найдено в ближайшие месяцы, отметил Тодрадзе.



«В некоторых странах, например, проводились различные виды розыгрышей: людям, которые принимали участие в сборе данных с использованием этого метода, вручались символические подарки.



Также существует практика, в некоторых странах госслужащим предоставили выходной — тем, кто принял участие в саморегистрации», — заявил Гогита Тодрадзе.



Отметим, ранее сообщалось, что предполагаемый бюджет переписи составляет около 29 миллионов лари (около 10,3 млн долларов).



Напомним, перепись населения в Грузии проводится каждые 10 лет. Последний раз на контролируемой Тбилиси части страны ее проводили в 2014 году. Тогда население страны составило 3 713 804 человека.



SOVA

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