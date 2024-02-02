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Страсбургский суд нашел нарушение права на справедливый суд в деле Гиги Угулава
02.02.2024 13:57
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге установил нарушение права на справедливое судебное разбирательство со стороны Грузии в деле бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулава.
Речь идет о деле «Фонда развития Тбилиси», по которому Верховный суд Грузии в феврале 2020 года признал Угулава виновным в хищении более 48 миллионов лари. Бывшего мэра приговорили к 3 годам, 2 месяцам и 8 дням лишения свободы.
В Коллегию суда вошел Шалва Тадумадзе, который был Генпрокурором во время расследования.
Страсбургский суд указал, что рассмотрение дела Шалвой Тадумадзе вызывает вопросы относительно объективности, и установил нарушение шестой статьи Европейской конвенции о правах человека (ЕКПЧ) — право на справедливое судебное разбирательство.
Одновременно суд отказался рассматривать часть иска о компетентности Тадумадзе — здесь речь идет о скандале, связанным с его образованием. В свое время НПО засомневались в его дипломе, обнаружив в документе, что он поступил в вуз, основанный в 1994 году, за год до его создания.
В феврале прошлого года Угулава уже выиграл иск в Страсбургском суде, ЕСПЧ постановил, что Грузия должна выплатить ему 10 тысяч евро в возмещение морального ущерба за нарушение Европейской конвенции по правам человека, тогда речь шла о сроках пребывания под стражей во время первого ареста.
В последнем случае речь о выплатах не идет: заявитель отказался от своего права предъявлять какие-либо требования о справедливой компенсации, отмечает пресс-служба ЕСПЧ.
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