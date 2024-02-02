

Чиаберашвили: Иванишвили суетится, чтобы сохранить свою власть

02.02.2024 16:09





Иванишвили видит растущее недовольство грузинского населения, и то, что их избирательная машина имеет серьезные трещины. То, что мы видим сейчас со стороны Иванишвили, является, на мой взгляд, бесплодной попыткой каким-то образом вернуть себе мандат доверия среди граждан, - заявил международный секретарь «Национального движения» Зураб Чиаберашвили, говоря о правительственных изменениях.



Как он отметил, участвуя в передаче «Ньюсрум дня» на телеканале «Палитраньюс», «Иванишвили суетится, чтобы как-нибудь сохранить свою власть».



«У Иванишвили было 12 лет, чтобы хоть немного улучшить жизнь людей, но она не улучшилась. Теперь Иванишвили, так сказать, используя их же термин - суетится, чтобы как-нибудь сохранить свою власть, но замена одного Ираклия другим Ираклием, короткая или длинная рокировка на шахматной доске, для граждан ничего не меняет. Все надежды на то, что Иванишвили сможет принести стране какую-то пользу, исчерпаны. Поэтому ответ на вопрос очень простой - они видят, что потерпят поражение на выборах 2024 года», - заявил Зураб Чиаберашвили.



Вместе с тем, Зураб Чиаберашвили прокомментировал заявление председателя «Грузинской мечты» Ираклия Гарибашвили, согласно которому, «если бы Бидзина Иванишвили и «Грузинская мечта» были у власти в 2008 году, августовской войны не было бы». В связи с этим Чиаберашвили отметил, что Гарибашвили вспоминает августовскую войну потому, что «ему нечего предложить гражданам».



Кроме того, Чиаберашвили сказал и о встрече представителей «Грузинской мечты» и оппозиции с представителем Евросоюза в офисе представительства ЕС в Грузии, отметив, что «нет доверия к правительству в том смысле, что оно не будет использовать всякий вопрос в интересах собственной партии и Иванишвили».





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