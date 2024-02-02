

В Страсбурге состоялось мероприятие, посвященное избранию Грузии председателем Европейской аудиовизуальной обсерватории

02.02.2024 16:34





Грузия является страной-председателем Европейской аудиовизуальной обсерватории в 2024 году, поэтому в Тбилиси пройдет общественная медиа-конференция обсерватории, организованная Национальной комиссией коммуникаций.



В связи с выбором страны-председателя обсерватории, в Страсбурге, при организации Национальной комиссии коммуникаций и посольства Грузии в Совете Европы, состоялось культурно-творческое мероприятие. С приветственной речью к гостям обратились исполнительный директор Аудиовизуальной обсерватории Сьюзан Николчева, член Комиссии коммуникаций Иванэ Махарадзе и посол Грузии в Совете Европы Тамар Талиашвили.



В мероприятии приняли участие более 150 гостей из 46 стран Совета Европы, в том числе представители дипломатического корпуса, аудиовизуального сектора, исследовательских организаций и СМИ.



Напомним, что Европейская аудиовизуальная обсерватория – это организация, действующая под эгидой Совета Европы с 1992 года и анализирующая факты и данные в сфере кино, радиовещания и аудиовизуальной индустрии Европы. В настоящее время организация насчитывает 41 члена. Грузия стала членом обсерватории в 2016 году, а страну в организации представляет Национальная комиссия коммуникаций Грузии.



Следует отметить, что каждый год в июне председатель правления обсерватории проводит публичную пресс-конференцию по различным актуальным темам. Грузия, при организации Комиссии коммуникаций, проведет мероприятие в Тбилиси 12 июня.





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